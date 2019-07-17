При поддержке Россельхозбанка в Кузбассе запущен завод по производству сыра

СЕГОДНЯ 12:09 2019-07-17T12:09:21+03:00

Производственные мощности позволят выпускать до 67,5 тонн сыра и сырного продукта в месяц

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ООО «Содружество» запустил в Топках Кемеровской области завод по производству сыра. На технологических площадях завода расположены линии мощностью 67,5 тонн сыра и сырного продукта в месяц. Реализация продукции осуществляется через собственную розничную сеть, а также торговые сети Кемерова.

-Благодаря поддержке Кемеровского филиала РСХБ мы запустили автоматизированную линию для выпуска сыров российской и голландской группы, а также сырного продукта, сметаны и творога. Необходимые компоненты закупаются у местного оптового поставщика, — отмечает директор ООО «Содружество» Александр Шиве.

-В рамках инвестиционного финансирования предприятий сельского хозяйства Россельхозбанк способствует решению задач по обеспечению продовольственной безопасности, импортозамещению, развитию экспортного потенциала страны и стимулированию внутреннего продовольственного спроса. По результатам работы филиала в первом полугодии текущего года объем выданных аграриям кредитов составил 478 миллионов рублей, часть из них – это инвестиционные кредиты, предоставленные по льготной ставке в рамках правительственной программы субсидирования сельхозтоваропроизводителей, — заявил директор Кемеровского филиала РСХБ Станислав Домбровский.

Кроме того, в Банке действует программа по предоставлению долгосрочных кредитов, которая позволяет использовать заемные средства практически на любые нужды аграриев.

ИСТОЧНИК KP.RU