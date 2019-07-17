2019-07-17T17:13:11+03:00
Общество

Кузбассовцев ждут грозы и град

Синоптики рассказали о погоде на 18 июля
Ирина АВТУШКО
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Кузбассовцев ждут грозы и градКузбассовцев ждут грозы и градФото: Михаил ФРОЛОВ
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Кузбассовцев ждут грозы и град. Синоптики рассказали о погоде на 18 июля.

По данным Кемеровского гидрометцентра, в четверг, 18 июля, кузбассовцев ждет нерадостная погода. Так, в ночь ожидается температура в пределах +12…+17 градусов, местами холоднее – всего до 7 градусов тепла. Днем воздух прогреется до +20…+25 градусов.

В этот день по области будет облачно с прояснениями, пройдут небольшие и умеренные дожди, ожидаются грозы и град, а по югу Кузбасса – сильные дожди. Также при прояснении ночью и утром возможны туманы.

В Кемерове в ночь на 18 июля ожидается +13…+15 градусов тепла, днем столбики термометра поднимутся до +21…+23 градусов. Будет дуть юго-восточный ветер с порывами до 13 метров в секунду. Жителям областной столицы стоит приготовить зонтики – прогнозируются дождь и гроза.

ИСТОЧНИК KP.RU

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