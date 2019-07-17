СЕГОДНЯ 19:47 2019-07-17T19:47:34+03:00

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Директор кузбасского санатория заплатит 18 миллионов рублей за взятку. Более раннее наказание сочли чересчур мягким.

Суд Центрального района города Кемерово пересмотрел свое решение в отношении директора одной из областных здравниц. В 2016 и 2017 годах женщина каждый месяц получала взятки в размере 21 тысячи рублей от охранного предприятия за заключение договоров на охрану санатория. В итоге злоумышленница присвоили себе более 500 тысяч рублей.

Изначально обвиняемой в качестве наказания назначили штраф в размере четырех миллионов рублей, также ей нельзя было занимать в течение семи лет должности, связанные с осуществлением функций представителя власти, выполнением организационно-распорядительных, административно-хозяйственных полномочий на государственной службе и в органах местного самоуправления.

-Прокурор района посчитал данное наказание чрезмерно мягким и принес на приговор апелляционное представление, просил усилить наказание, - сообщили в областной прокуратуре. - Кемеровский областной суд согласился с доводами прокурора и увеличил размер штрафа до 18 миллионов рублей. Приговор вступил в законную силу.

ИСТОЧНИК KP.RU