Директор кузбасского санатория заплатит 18 миллионов рублей за взятку
Директор кузбасского санатория заплатит 18 миллионов рублей за взятку. Более раннее наказание сочли чересчур мягким.
Суд Центрального района города Кемерово пересмотрел свое решение в отношении директора одной из областных здравниц. В 2016 и 2017 годах женщина каждый месяц получала взятки в размере 21 тысячи рублей от охранного предприятия за заключение договоров на охрану санатория. В итоге злоумышленница присвоили себе более 500 тысяч рублей.
Изначально обвиняемой в качестве наказания назначили штраф в размере четырех миллионов рублей, также ей нельзя было занимать в течение семи лет должности, связанные с осуществлением функций представителя власти, выполнением организационно-распорядительных, административно-хозяйственных полномочий на государственной службе и в органах местного самоуправления.
-Прокурор района посчитал данное наказание чрезмерно мягким и принес на приговор апелляционное представление, просил усилить наказание, - сообщили в областной прокуратуре. - Кемеровский областной суд согласился с доводами прокурора и увеличил размер штрафа до 18 миллионов рублей. Приговор вступил в законную силу.
ИСТОЧНИК KP.RU