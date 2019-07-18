СЕГОДНЯ 03:57 2019-07-18T07:07:27+03:00

Мужчина был застрелен во время охоты

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Кузбасский браконьер отделался штрафом за убийство товарища. Мужчина был застрелен во время охоты.

Преступление произошло в марте текущего года недалеко от Мысков. Двое мужчин решили выйти в окрестный лесной массив, чтобы поохотиться на лося. В какой-то момент 37-летний охотник заметил животное и дважды выстрелил в его сторону. Однако в тот момент за лосем стоял 53-летний знакомый обвиняемого. Один из снарядов попал мужчине в грудь.

- Осужденный, обнаружив раненого, вызвал скорую помощь. Прибывшие медицинские работники констатировали смерть потерпевшего, - рассказали в СУ СК России по Кемеровской области. - Со следствием обвиняемый сотрудничал, вину признал.

В ходе расследования также выяснилось, что мужчины охотились незаконно, без каких-либо разрешительных документов.

Суд после рассмотрения всех материалов дела назначил мысковчанину штраф в размере 400 тысяч рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU