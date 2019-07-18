2019-07-18T06:10:53+03:00
Бизнес-новости Кемерова

Россельхозбанк отменяет комиссии для экспортеров АПК

Мера распространяется на операции по открытию и ведению счетов с использованием дистанционного банковского обслуживания, а также переводы в рублях и иностранной валюте
Екатерина БОРМОТОВА
Поделиться:
Изменить размер текста:

Россельхозбанк ввел ряд преференций для компаний АПК, ведущих экспортную деятельность. Теперь экспортеры сельхозпродукции могут без комиссий осуществить следующие операции: открытие и ведение счетов с использованием дистанционного банковского обслуживания, переводы в рублях и иностранной валюте, выполнение Банком функций агента валютного контроля и прочие услуги.

«Россельхозбанк как опорный банк АПК реализует меры по поддержке аграриев для решения государственной задачи по двукратному увеличению экспорта сельхозпродукции. Мы стремимся создать максимально комфортные условия ведения бизнеса на внешних рынках новым компаниям и действующим клиентам. Банк продолжит совершенствовать продукты, развивать бизнес-процессы и создавать комфортную среду для предприятий, ведущих внешнеэкономическую деятельность», отметила Первый заместитель Председателя Правления АО «Россельхозбанк» Ирина Жачкина.

Условия акции распространяются на юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, которые поставили на учет и обслуживание в РСХБ новый или действующий экспортный контракт. Воспользоваться услугами и продуктами РСХБ на специальных условиях можно во всей региональной сети до 31 января 2020 года включительно.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
«Что-то взорвалось»: во дворе новокузнецкой многоэтажки сгорела «ГАЗель»
В Новокузнецке продолжается снос аварийного жилья
Кузбасский браконьер отделался штрафом за убийство товарища
Директор кузбасского санатория заплатит 18 миллионов рублей за взятку
Кузбассовцев ждут грозы и град
«Ясновидящая Людмила» ограбила кузбассовца и ушла в монастырь
Кемеровским семьям дадут 2,5 миллиона рублей на подготовку детей к школе
После фестиваля «Герои мирового рока» кемеровчан развезут по домам
При поддержке Россельхозбанка в Кузбассе запущен завод по производству сыра
Кемерово потратит 400 миллионов на покупку новых автобусов
После ливня в кемеровской новостройке появились водопад и озеро
Воспитывают дурной вкус: известный блогер раскритиковал школы и детсады Кузбасса
На Кузбасс надвигается мгла: проверка слуха
Кузбассовцы смогут пожаловаться на ЖКХ и транспорт в мобильном приложении
На детской площадке в Кемерове змея укусила ребенка
В кузбасской шахте приостановили работу опасного подъемника
В Кузбассе начали создавать народную карту достопримечательностей
Знаменитый врач спас руки детскому хирургу из Кузбасса
На междуреченской шахте появились новые очистные сооружения
Кемеровчанка лишилась автомобиля на Красном озере
Когда снесут многоэтажку в Новоильинском районе Новокузнецка
Обиженный новокузнечанин вырвал из земли дорожные знаки
Таксист сбил пешехода в центре Кемерова
Начальника областного департамента электроэнергетики назначили в Кузбассе