Россельхозбанк отменяет комиссии для экспортеров АПК

СЕГОДНЯ 06:10 2019-07-18T06:10:53+03:00

Мера распространяется на операции по открытию и ведению счетов с использованием дистанционного банковского обслуживания, а также переводы в рублях и иностранной валюте

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Россельхозбанк ввел ряд преференций для компаний АПК, ведущих экспортную деятельность. Теперь экспортеры сельхозпродукции могут без комиссий осуществить следующие операции: открытие и ведение счетов с использованием дистанционного банковского обслуживания, переводы в рублях и иностранной валюте, выполнение Банком функций агента валютного контроля и прочие услуги.

«Россельхозбанк как опорный банк АПК реализует меры по поддержке аграриев для решения государственной задачи по двукратному увеличению экспорта сельхозпродукции. Мы стремимся создать максимально комфортные условия ведения бизнеса на внешних рынках новым компаниям и действующим клиентам. Банк продолжит совершенствовать продукты, развивать бизнес-процессы и создавать комфортную среду для предприятий, ведущих внешнеэкономическую деятельность», отметила Первый заместитель Председателя Правления АО «Россельхозбанк» Ирина Жачкина.

Условия акции распространяются на юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, которые поставили на учет и обслуживание в РСХБ новый или действующий экспортный контракт. Воспользоваться услугами и продуктами РСХБ на специальных условиях можно во всей региональной сети до 31 января 2020 года включительно.

ИСТОЧНИК KP.RU