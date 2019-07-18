2019-07-18T06:57:59+03:00
Происшествия

«Что-то взорвалось»: во дворе новокузнецкой многоэтажки сгорела «ГАЗель»

ЧП произошло на улице Рокоссовского [видео]
Екатерина РОМАНОВА
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«Что-то взорвалось»: во дворе новокузнецкой многоэтажки сгорела «ГАЗель». ФОТО: vk.com, "Подслушано Новоильинский район"«Что-то взорвалось»: во дворе новокузнецкой многоэтажки сгорела «ГАЗель». ФОТО: vk.com, "Подслушано Новоильинский район"
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Жители одного из многоэтажных домов по улице Рокоссовского, что в Новокузнецке, стали очевидцами пожара. Прямо у них под окнами сгорел грузовой автомобиль «ГАЗель». Очевидцы также отмечают, что во время пожара слышали громкий хлопок.

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В Новокузнецке сгорела ГАЗель
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- Я занималась домашними делами, услышала, как во дворе что-то взорвалось, - рассказала жительница дома по улице Рокоссовского Ирина Разгоняева. – Выглянула в окно и увидела горящий грузовик. Потом мне сказали, что хлопок, который услышала – это колеса взорвались.

Во время пожара раздался громкий хлопок. ФОТО: Ирина Разгоняева.

Во время пожара раздался громкий хлопок. ФОТО: Ирина Разгоняева.

Очевидцы рассказали, что незадолго до пожара мужчина занимался ремонтом автомобиля. Потом к нему подошли несколько «знатоков» и решили помочь советом.

- Сигнал о пожаре поступил в 18:47. К моменту прибытия первого подразделения автомобиль горел открытым пламенем. В результате пожара выгорел салон и моторный отсек, - прокомментировали в пресс-службе ГУ МЧС России. – Предварительная причина пожара – неисправность систем механизмов и узлов транспортного средства.

Тушили пожар семь человек и две единицы техники. ФОТО: Ирина Разгоняева.

Тушили пожар семь человек и две единицы техники. ФОТО: Ирина Разгоняева.

К тушению пожара привлекались семь человек и две единицы техники. Полностью ликвидирован пожар был в 18:55.

ИСТОЧНИК KP.RU

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