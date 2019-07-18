Четверых детей покусали змеи с начала лета в Кемерове

СЕГОДНЯ 07:34 2019-07-18T09:26:19+03:00

От укусов змей в Кузбассе с начала сезона пострадали 10 человек Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

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В Кемерове за лето змеи покусали четверых детей. Последний случай произошел недавно - нападению подвергся 2-летний мальчик, который играл на детской площадке.

- В отделение острых отравлений областной клинической больницы скорой медицинской помощи имени Подгорбунского поступил двухлетний мальчик - его укусила змея в одном из кемеровских дворов. Ребенку оказали всю необходимую экстренную помощь, - сообщили в департаменте здравоохранения Кемеровской области.

Отмечается, что через несколько дней мальчика выписали из больницы полностью здоровым. Как писала «Комсомольская правда», случай произошел на улице Серебряный Бор.

Медики сообщили, что за июль данный случай стал пятым. Всего же с начала сезона в Кемерове и Кемеровском районе змеи покусали восемь человек.

ИСТОЧНИК KP.RU