2019-07-18T09:37:35+03:00
Общество

Члена избиркома подозревают в уничтожении бюллетеней: кузбасский Следком проводит проверку

Предполагается, что в территориальной избирательной комиссии могли уничтожить 32 мешка с документами
Екатерина РОМАНОВА
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Члена избиркома подозревают в уничтожении бюллетеней: кузбасский Следком проводит проверку.Члена избиркома подозревают в уничтожении бюллетеней: кузбасский Следком проводит проверку.Фото: Асхат БАРДЫНОВ
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Член избирательной комиссии Кузнецкого района города Новокузнецка подозревается в уничтожении документов по выборам. Обратившийся в Следственный комитет гражданин заявил, что документы сначала утопили, а потом сожгли.

32 мешка с документами по выборам могли быть уничтожены - так заявил один из горожан, обратившись в Следственный комитет. Когда в 2018 году следователи начали проверку по заявлениям о фальсификации на выборах, возникли вопросы к руководителю избиркома Кузнецкого района города Галине Фоминой. Она должны была предоставить всю документацию по выборам, однако в помещении, где она хранилась, случилась коммунальная авария, и все бумаги промокли.

«Избирательная документация была вывезена на служебной машине в АО «Органика» и уничтожена «путем сожжения» в технологической печи. Документы уничтожены без проведения надлежащей экспертизы, без описи уничтожаемых документов, без согласия Избирательной комиссии Кемеровской области», - сообщает kuzpress.

Мировой суд оштрафовал за это Галину Фомину на 2 тысячи рублей. Сейчас же по заявлению гражданина проводится проверка по уголовной статье за уничтожение официальных документов по личной заинтересованности.

В областном Следственном комитете подтвердили, что идет доследственная проверка информации об утопленных и сожженных мешках с документами.

ИСТОЧНИК KP.RU

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