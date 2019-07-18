Члена избиркома подозревают в уничтожении бюллетеней: кузбасский Следком проводит проверку
Член избирательной комиссии Кузнецкого района города Новокузнецка подозревается в уничтожении документов по выборам. Обратившийся в Следственный комитет гражданин заявил, что документы сначала утопили, а потом сожгли.
32 мешка с документами по выборам могли быть уничтожены - так заявил один из горожан, обратившись в Следственный комитет. Когда в 2018 году следователи начали проверку по заявлениям о фальсификации на выборах, возникли вопросы к руководителю избиркома Кузнецкого района города Галине Фоминой. Она должны была предоставить всю документацию по выборам, однако в помещении, где она хранилась, случилась коммунальная авария, и все бумаги промокли.
«Избирательная документация была вывезена на служебной машине в АО «Органика» и уничтожена «путем сожжения» в технологической печи. Документы уничтожены без проведения надлежащей экспертизы, без описи уничтожаемых документов, без согласия Избирательной комиссии Кемеровской области», - сообщает kuzpress.
Мировой суд оштрафовал за это Галину Фомину на 2 тысячи рублей. Сейчас же по заявлению гражданина проводится проверка по уголовной статье за уничтожение официальных документов по личной заинтересованности.
В областном Следственном комитете подтвердили, что идет доследственная проверка информации об утопленных и сожженных мешках с документами.
ИСТОЧНИК KP.RU