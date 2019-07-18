2019-07-18T11:26:45+03:00
Общество

В Кемерове больше месяца ищут мужчину с летучей мышью

39-летний Виталий Полунин ушел из дома 31 мая
Екатерина БОРМОТОВА
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Виталий Полунин ушел из дома в жилом районе Промышленновский 31 мая Фото: ГУ МВД по Кемеровской областиВиталий Полунин ушел из дома в жилом районе Промышленновский 31 мая Фото: ГУ МВД по Кемеровской области
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В Кемерове полицейские больше месяца ищут пропавшего мужчину. Особая примета – татуировка в виде летучей мыши.

39-летний Виталий Полунин ушел из дома в жилом районе Промышленновский 31 мая. С тех пор его местонахождение неизвестно.

Приметы: на вид около 40 лет, рост 180 сантиметров, телосложение худощавое, волосы короткие темные, глаза голубые, брови дугообразные густые, губы тонкие, подбородок прямой.

У пропавшего есть особая примета - татуировка в виде летучей мыши на груди слева.

В день пропажи был одет в сине-серую ветровку, серую рубашку в черную полоску, красную кепку-«бейсболку», черные кроссовки.

Как писала «Комсомольская правда», практически в это же время в Кемерове пропал другой мужчина - 27-летний Андрей Бабаревич. У него тоже есть примечательная татуировка.

ИСТОЧНИК KP.RU

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