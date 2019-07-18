Чистая прибыль Россельхозбанка по РСБУ за полгода составила больше 8 миллиардов рублей

СЕГОДНЯ 11:44 2019-07-18T11:44:27+03:00

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Чистая прибыль Россельхозбанка, рассчитанная на основе российских стандартов бухгалтерского учета (РСБУ), по итогам работы за первое полугодие 2019 года составила 8,3 миллиарда рублей.

Совокупный кредитный портфель Россельхозбанка за январь - июль 2019 года достиг 2 триллионов 254 миллиардов рублей. В том числе кредитный портфель юридических лиц составляет 1 триллион 818 миллиардов рублей, физических лиц – 436 миллиардов рублей.

«По итогам первого полугодия 2019 года Россельхозбанк выполняет ключевые показатели бизнес-плана в плановой траектории. При этом Банк сохраняет высокие позиции в финансировании АПК, что является одним из ключевых показателей эффективности деятельности РСХБ для акционера. Кредитный портфель РСХБ в сегменте АПК показал за шесть месяцев 2019 года рост более 75 миллиардов рублей - до 1,3 триллиона рублей. При этом на поддержку аграриев было направлено 582,6 миллиарда рублей против 514,2 миллиарда рублей в первом полугодии прошлого года», - отметил первый заместитель председателя Правления АО «Россельхозбанк» Кирилл Левин.

Россельхозбанк как основной участник государственной программы льготного кредитования АПК по ставке не выше пяти процентов годовых за отчетный период увеличил объем выданных средств на 39 процентов - до 126,8 миллиарда рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU