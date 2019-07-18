2019-07-18T13:26:55+03:00
Происшествия

Есть пострадавшие: в кузбасском городе столкнулись два ВАЗа

Фотографии с места ДТП появились в Сети
Екатерина БОРМОТОВА
Поделиться:
В результате аварии пострадали водители легковушек и пассажир Фото: Ксения Охотникова / "ВКонтакте"В результате аварии пострадали водители легковушек и пассажир Фото: Ксения Охотникова / "ВКонтакте"
Изменить размер текста:

В Белове столкнулись два автомобиля ВАЗ. В результате аварии пострадали оба водителя и пассажир.

ДТП произошло днем среды, 17 июля. Около 12.10 на перекрестке улицы Пролетарской и переулка Почтового не смогли разъехаться автомобили ВАЗ-2110 и ВАЗ-2114.

По предварительным данным, 27-летний водитель «десятки» при повороте налево не уступил дорогу транспортным средствам, которые двигались на зеленый сигнал со встречного направления прямо.

В результате оба водителя и пассажир «четырнадцатой» получили травмы различной степени тяжести. Они находятся на лечении.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Кузбассовец заплатил штраф за пьяную езду, чтобы спасти отдых
Вместо обещанного детского сада в Новокузнецке построят многоэтажку
Экс-бухгалтер кузбасского предприятия присвоила 5 миллионов рублей
Чистая прибыль Россельхозбанка по РСБУ за полгода составила больше 8 миллиардов рублей
В Кемерове больше месяца ищут мужчину с летучей мышью
На кемеровском перекрестке за час произошли две аварии
В Кемерове монтируют понтонный мост через Томь
72-летний кузбассовец 24 года прятался в тайге от правосудия
Члена избиркома подозревают в уничтожении бюллетеней: кузбасский Следком проводит проверку
Четверых детей покусали змеи с начала лета в Кемерове
«Что-то взорвалось»: во дворе новокузнецкой многоэтажки сгорела «ГАЗель»
Россельхозбанк отменяет комиссии для экспортеров АПК
В Новокузнецке продолжается снос аварийного жилья
Кузбасский браконьер отделался штрафом за убийство товарища
Директор кузбасского санатория заплатит 18 миллионов рублей за взятку