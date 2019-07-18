Есть пострадавшие: в кузбасском городе столкнулись два ВАЗа
Фотографии с места ДТП появились в Сети
В результате аварии пострадали водители легковушек и пассажир Фото: Ксения Охотникова / "ВКонтакте"
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В Белове столкнулись два автомобиля ВАЗ. В результате аварии пострадали оба водителя и пассажир.
ДТП произошло днем среды, 17 июля. Около 12.10 на перекрестке улицы Пролетарской и переулка Почтового не смогли разъехаться автомобили ВАЗ-2110 и ВАЗ-2114.
По предварительным данным, 27-летний водитель «десятки» при повороте налево не уступил дорогу транспортным средствам, которые двигались на зеленый сигнал со встречного направления прямо.
В результате оба водителя и пассажир «четырнадцатой» получили травмы различной степени тяжести. Они находятся на лечении.
ИСТОЧНИК KP.RU