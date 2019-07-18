СЕГОДНЯ 15:02 2019-07-18T15:08:39+03:00

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Кемеровчане сняли и опубликовали в одной из соцсетей видео с необычным концертом. Эмоциональная женщина исполняла на балконе песни о несчастной любви. При этом на певице было надето только нижнее белье.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="480" height="270" src="https://www.kem.kp.ru/video/embed/720971" frameborder="0"></iframe> «Сронила колечко»: голая кемеровчанка дает концерты на балконе.Видео: Instagram, "mreporter_kemerovo"

Уникальное исполнение народной песни «Сронила колечко со правой руки…» имели возможность услышать кемеровчане, живущие в одном из многоэтажных домов города. Импровизированный концерт они сняли на видео. Исполнительница, устроившая «балконник» при этом была раздета: на женщине было надето лишь нижнее белье.

Горожане неоднозначно оценили выступление: если одни отметили эмоциональность исполнительницы и чисто взятые поначалу ноты, то другие предположили, что у женщины имеются психические заболевания и ее песни мешают другим. Впрочем, нашлись и те, кто подтвердил, что у женщины действительно могут быть некоторые проблемы, однако это не мешает ей быть талантливой исполнительницей.

«Частенько слышу ее пения. Было даже ночью. Она гуляла и пела. Но до чего у нее красивый голос - заслушаешься! И очень хорошие песни поет!» - отметила пользовательница Instagram tu_tesy.

ИСТОЧНИК KP.RU