Четырехлетний малыш выпал из окна третьего этажа в Кемерове

СЕГОДНЯ 03:31 2019-07-19T03:31:16+03:00

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В Кемерове накануне случилась беда. Здесь из окна третьего этажа упал четырехлетний ребенок. Это случилось в тот момент, когда мама уснула.

Страшное чрезвычайное происшествие случилось в четверг на улице Спортивной в Кемерове. В одно из квартир, расположенных на третьем этаже, находились мама и четырехлетний ребенок. В какой-то момент мама задремала, а ее сын решил посмотреть, что происходит на улице. Он взобрался на подоконник и облокотился на москитную сетку. Легкая конструкция не выдержала, и малыш вместе с ней спикировал вниз.

Мальчика врачи скорой помощи доставили в больницу. по факту падения ребенка из окна сотрудники полиции проводят проверку, по результатам которой будет принято решение в соответствии с законодательством.

- Чаще всего причиной несчастных случаев становятся невнимательность родителей. Москитные сетки создают лишь видимость барьера. Безопасность при проветривании помещений можно обеспечить, оборудовав окна специальными ограничителями, которые позволят приоткрыть створку на безопасное расстояние. Мебель, включая кровати, необходимо отодвинуть от окон, чтобы ребенок не смог попасть на подоконник, - напоминают сотрудники полиции.

ИСТОЧНИК KP.RU