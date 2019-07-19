В Кузбассе изъяли полтонны протухшего свиного мяса

СЕГОДНЯ 07:50 2019-07-19T07:50:27+03:00

На прилавках было найдено мясо с истекшим сроком годности Фото: Олег ЗОЛОТО

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В Кузбассе изъяли из продажи полтонны протухшего мяса. Предприниматели, реализовавшие товар получили штраф на сумму более 2,5 миллиона рублей.

За полгода сотрудники Роспотребнадзора изъяли из оборота 97 партий мясной продукции объемом 546 килограммов. Мясо хранилось с нарушениями: без документов, подтверждающих происхождение, качество и безопасность, без необходимой маркировки. Кроме того, на прилавках было найдено мясо с истекшим сроком годности.

- По выявленным нарушениям 468 должностных и юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, осуществляющих деятельность по производству и реализации мяса свинины и продуктов его переработки, привлечены к административной ответственности в виде штрафов на общую сумму более 2,5 миллиона рублей, - сообщили в Управлении Роспотребнадзора по Кемеровской области.

ИСТОЧНИК KP.RU