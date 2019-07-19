Кузбасский подросток умер, надышавшись бензином

СЕГОДНЯ 08:42 2019-07-19T08:42:49+03:00

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В Кузбассе 13-летний подросток умер, надышавшись бензином. Инцидент произошел поздно вечером.

Как рассказали в администрации Таштагольского района, случай произошел около 23.32 17 июля.

«Диагноз: отравление угарным газом (надышался бензином). Смерть до приезда скорой помощи», - сообщается в официальном аккаунте пресс-секретаря главы.

По данному факту проводится доследственная проверка, по результатам которой будет принято процессуальное решение, добавили в СУ СК по Кемеровской области.

ИСТОЧНИК KP.RU