2019-07-19T08:42:49+03:00
Происшествия

Кузбасский подросток умер, надышавшись бензином

Врачи не успели помочь ребенку
Екатерина БОРМОТОВА
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Следователи организовали проверкуСледователи организовали проверкуФото: Алексей БУЛАТОВ
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В Кузбассе 13-летний подросток умер, надышавшись бензином. Инцидент произошел поздно вечером.

Как рассказали в администрации Таштагольского района, случай произошел около 23.32 17 июля.

«Диагноз: отравление угарным газом (надышался бензином). Смерть до приезда скорой помощи», - сообщается в официальном аккаунте пресс-секретаря главы.

По данному факту проводится доследственная проверка, по результатам которой будет принято процессуальное решение, добавили в СУ СК по Кемеровской области.

ИСТОЧНИК KP.RU

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