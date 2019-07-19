2019-07-19T10:40:57+03:00
Общество

В Новокузнецке заложили первый камень завода по производству технических газов

Проект осуществляется совместно с французской компанией Air Liquide
Екатерина БОРМОТОВА
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Старт производства ожидается в 2021 году Фото: АКОСтарт производства ожидается в 2021 году Фото: АКО
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В Новокузнецке дан старт строительству современного завода по производству технических газов. Инвестиции зарубежной компании в проект составят 9,5 миллиарда рублей.

Компании Air Liquide и ЕВРАЗ запустили строительство двух воздухоразделительных установок, которые будут поставлять производителю стали кислород, азот и аргон в Новокузнецке. В церемонии закладки первого камня принял участие губернатор Сергей Цивилев.

- Больше года назад на Петербургском международном экономическом форуме мы подписали трехстороннее соглашение с ЕВРАЗом и компанией Air Liquide о строительстве в Новокузнецке нового кислородного производства и уже сегодня заложили первый камень. Здесь будут созданы новые рабочие места, а производство создадут по всем экологическим стандартам, выбросов в атмосферу города не будет, - отметил Сергей Цивилев.

Старт производства ожидается в 2021 году.

ИСТОЧНИК KP.RU

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