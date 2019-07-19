СЕГОДНЯ 11:18 2019-07-19T11:18:21+03:00

Кемеровчан зовут на День металлурга в «Парк Чудес» Фото: Анастасия Иванова

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В кемеровском Парке Чудес» ярко и весело отпраздную День металлурга. На мероприятие приглашаются все желающие.

В субботу, 20 июля, в «парке Чудес» пройдет праздничная программа, посвященная Дню металлурга. Здесь будет организовано несколько площадок.

Центральная площадка «Круг»

17.00 - 20.00 - праздничная конкурсно-развлекательная программа

17.00 - 19.00 - аквагрим

17.00 - 20.00 - зона мини-игр

17.00 - 20.00 - мастер-классы по росписи пряников и изготовлению вертушек

18.00 - 18.30 - магическое шоу с кроликом и голубем

20.00 - 20.50 - электрик-шоу «Протон»

20.00 - 21.00 - джамперы

21.00 - 22.30 - праздничный концерт от кавер-группы «Семь пятниц»

Кроме того, гостей ждут ростовые куклы, мишка Тедди, фламинго, фьерки и фото с ослицей иерусалимской!

Площадка «Арка»

17.30 - 18.00 - шоу мыльных пузырей

18.00 - 19.00 - духовой оркестр

Кульминацией вечера станет праздничный салют.

ИСТОЧНИК KP.RU