Кемеровчан зовут на День металлурга в «Парк Чудес»
В кемеровском Парке Чудес» ярко и весело отпраздную День металлурга. На мероприятие приглашаются все желающие.
В субботу, 20 июля, в «парке Чудес» пройдет праздничная программа, посвященная Дню металлурга. Здесь будет организовано несколько площадок.
Центральная площадка «Круг»
17.00 - 20.00 - праздничная конкурсно-развлекательная программа
17.00 - 19.00 - аквагрим
17.00 - 20.00 - зона мини-игр
17.00 - 20.00 - мастер-классы по росписи пряников и изготовлению вертушек
18.00 - 18.30 - магическое шоу с кроликом и голубем
20.00 - 20.50 - электрик-шоу «Протон»
20.00 - 21.00 - джамперы
21.00 - 22.30 - праздничный концерт от кавер-группы «Семь пятниц»
Кроме того, гостей ждут ростовые куклы, мишка Тедди, фламинго, фьерки и фото с ослицей иерусалимской!
Площадка «Арка»
17.30 - 18.00 - шоу мыльных пузырей
18.00 - 19.00 - духовой оркестр
Кульминацией вечера станет праздничный салют.
ИСТОЧНИК KP.RU