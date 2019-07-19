Из-за ремонта перекроют улицу в Кемерове

СЕГОДНЯ 11:42 2019-07-19T11:42:11+03:00

В связи с этим изменится движение транспорта

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В Кемерове из-за ремонта перекроют улицу Славянскую. На это время изменится маршрут общественного транспорта.

С 6.00 субботы, 20 июля, до 24.00 воскресенья, 21 июля, в Кемерове перекроют улицу Славянскую до улицы Томусинской. Ремонтные работы будут вестись в месте примыкания 2-го Славянского переулка.

Как сообщили в УЕЗТУ, на время ремонта изменится схема движения автобусного маршрута № 194 «Кедровская автобаза — ж.р. Промышленновский».

При движении от Кедровской автобазы до конечной остановки в ж.р. Промышленновский автобус будет следовать по прежнему маршруту. А вот при движении от конечной остановки «ж.р. Промышленновский» к улице Томусинской заезд на улицу Славянскую осуществляться не будет.

ИСТОЧНИК KP.RU