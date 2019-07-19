В Кемерове погиб 42-летний судья
Он трудился в Заводском районном суде
Причина смерти судьи не раскрываетсяФото: Алексей БУЛАТОВ
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В Кемерове погиб 42-летний судья Олег Крайнов. Об этом сообщили в Заводском районном суде, где он работал.
«17 июля 2019 года трагически погиб судья Заводского районного суда города Кемерово Крайнов Олег Георгиевич», - говорится в сообщении.
Причина смерти мужчины судом не раскрывается.
Олег Крайнов был назначен судьей Заводского районного суда указом президента от 28 апреля 2014 года. Ранее он занимал должность мирового судьи судебного участка № 5 Заводского района областного центра.
ИСТОЧНИК KP.RU