2019-07-19T12:21:44+03:00
Происшествия

В Кемерове погиб 42-летний судья

Он трудился в Заводском районном суде
Екатерина БОРМОТОВА
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Причина смерти судьи не раскрываетсяПричина смерти судьи не раскрываетсяФото: Алексей БУЛАТОВ
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В Кемерове погиб 42-летний судья Олег Крайнов. Об этом сообщили в Заводском районном суде, где он работал.

«17 июля 2019 года трагически погиб судья Заводского районного суда города Кемерово Крайнов Олег Георгиевич», - говорится в сообщении.

Причина смерти мужчины судом не раскрывается.

Олег Крайнов был назначен судьей Заводского районного суда указом президента от 28 апреля 2014 года. Ранее он занимал должность мирового судьи судебного участка № 5 Заводского района областного центра.

ИСТОЧНИК KP.RU

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