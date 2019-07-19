В центре Кемерова из-за велогонки ограничат движение

СЕГОДНЯ 12:55 2019-07-19T12:55:53+03:00

Ограничения движения по маршруту соревнований будут действовать шесть часов Фото: Михаил ФРОЛОВ

Также ограничения будут распространяться на стоянку автомобилей

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В Кемерове пройдут областные соревнования по велосипедному спорту. В связи с этим в городе ограничат стоянку и движение автотранспорта.

Соревнования состоятся 21 июля и будут посвящены памяти заслуженного работника физической культуры и спорта России Алексея Терехина. В них примут участие 100 сильнейших спортсменов из Кемеровской и Новосибирской областей.

- Маршрут следования велогонки: площадь Пушкина - улица Орджоникидзе - улица Арочная - улица Притомская Набережная - улица Островского - площадь Пушкина, - сообщили в ЦОДД.

В связи с мероприятием в месте проведения гонок ограничат стоянку и движение автотранспорта. Запрет стоянки будет действовать с 20.00 20 июля до 14.00 21 июля. Ограничение движения будет введено с 8.00 до 14.00 21 июля.

Отметим, что в Новокузнецке дороги перекроют сегодня вечером. Здесь ограничения проезда будут связаны с празднованием Дня металлурга.

ИСТОЧНИК KP.RU