В центре Кемерова из-за велогонки ограничат движение
В Кемерове пройдут областные соревнования по велосипедному спорту. В связи с этим в городе ограничат стоянку и движение автотранспорта.
Соревнования состоятся 21 июля и будут посвящены памяти заслуженного работника физической культуры и спорта России Алексея Терехина. В них примут участие 100 сильнейших спортсменов из Кемеровской и Новосибирской областей.
- Маршрут следования велогонки: площадь Пушкина - улица Орджоникидзе - улица Арочная - улица Притомская Набережная - улица Островского - площадь Пушкина, - сообщили в ЦОДД.
В связи с мероприятием в месте проведения гонок ограничат стоянку и движение автотранспорта. Запрет стоянки будет действовать с 20.00 20 июля до 14.00 21 июля. Ограничение движения будет введено с 8.00 до 14.00 21 июля.
Отметим, что в Новокузнецке дороги перекроют сегодня вечером. Здесь ограничения проезда будут связаны с празднованием Дня металлурга.
ИСТОЧНИК KP.RU