В Кемерове 4-летний ребенок выпал из окна: родителей накажут

СЕГОДНЯ 13:44 2019-07-19T13:45:26+03:00

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В Кемерове накажут родителей, чей 4-летний ребенок выпал из окна. Сейчас малыш находится в больнице.

Несчастный случай произошел в четверг на улице Спортивной. Как установили полицейские, 4-летний мальчик находился в квартире на втором этаже вместе с мамой и сестрой. Вся семья спала, но в какой-то момент малыш проснулся и решил посмотреть, что происходит на улице.

Он забрался на подоконник и облокотился на москитную сетку, которая была установлена на открытом окне. Мальчик упал вниз. Его доставили в больницу, врачи диагностировали у ребенка травмы различной степени тяжести.

- По результатам проверки инспекторы по делам несовершеннолетних составили в отношении родителей травмированного ребенка протоколы за неисполнение обязанностей по содержанию и воспитанию несовершеннолетних. Собранные материалы направлены для принятия решения в комиссию по делам несовершеннолетних, - сообщили в ГУ МВД по Кемеровской области.

Отметим, что наказание по указанной статье составляет до 500 рублей штрафа.

ИСТОЧНИК KP.RU