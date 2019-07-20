Двое новокузнечан сломали челюсть прохожему

СЕГОДНЯ 04:48 2019-07-20T04:48:27+03:00

Один из них был ранее судим за тяжкое преступление

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В Новокузнецке двое местных жителей напали на прохожего и сломали ему челюсть. Один из налетчиков ранее был судим за тяжкое преступление.

Инцидент произошел днем на улице Кирова. К бойцам Росгвардии обратился 44-летний мужчина с травмой головы. Он рассказал, что во дворе на него напали двое молодых людей, которые были пьяны. Один из них несколько раз ударил пострадавшего по лицу, после чего он потерял сознание.

Стражи порядка вызвали новокузнечанину бригаду скорой помощи - его госпитализировали с подозрением на перелом нижней челюсти.

- Спустя несколько минут поисков подозреваемые были задержаны в соседнем дворе. Ими оказались ранее судимый за тяжкое преступление 27-летний налетчик и его 24-летний приятель, сообщили в Управлении Росгвардии по Кемеровской области.

В ведомстве уточнили, что задержанные также подозреваются в повреждении витринного окна городского музея, которое дебоширы разбили за несколько часов до нападения на прохожего.

ИСТОЧНИК KP.RU