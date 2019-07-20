2019-07-20T04:48:27+03:00
Происшествия

Двое новокузнечан сломали челюсть прохожему

Один из них был ранее судим за тяжкое преступление
Екатерина БОРМОТОВА
Поделиться:
Изменить размер текста:

В Новокузнецке двое местных жителей напали на прохожего и сломали ему челюсть. Один из налетчиков ранее был судим за тяжкое преступление.

Инцидент произошел днем на улице Кирова. К бойцам Росгвардии обратился 44-летний мужчина с травмой головы. Он рассказал, что во дворе на него напали двое молодых людей, которые были пьяны. Один из них несколько раз ударил пострадавшего по лицу, после чего он потерял сознание.

Стражи порядка вызвали новокузнечанину бригаду скорой помощи - его госпитализировали с подозрением на перелом нижней челюсти.

- Спустя несколько минут поисков подозреваемые были задержаны в соседнем дворе. Ими оказались ранее судимый за тяжкое преступление 27-летний налетчик и его 24-летний приятель, сообщили в Управлении Росгвардии по Кемеровской области.

В ведомстве уточнили, что задержанные также подозреваются в повреждении витринного окна городского музея, которое дебоширы разбили за несколько часов до нападения на прохожего.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Самолет из Симферополя не сел в Кемерове
После ливня новокузнецкие водители остались без номеров
«Еще кружит»: самолет из Москвы вновь не может приземлиться в Кемерове
Пассажирский автобус протаранил легковушку в Новокузнецке
В Новокузнецке после дождя затопило дорогу
В Кемерове 4-летний ребенок выпал из окна: родителей накажут
В Кемерове после тумана восстановили работу аэропорта
В центре Кемерова из-за велогонки ограничат движение
В Кемерове погиб 42-летний судья
Из-за ремонта перекроют улицу в Кемерове
Кемеровчан зовут на День металлурга в «Парк Чудес»
В Новокузнецке заложили первый камень завода по производству технических газов
Кемеровчанка умерла во время аборта из-за врачебной ошибки
В Кемерове закрыли торговый центр «Я»
Кузбасский подросток умер, надышавшись бензином
В Кемерове у роддома возникли серьезные проблемы
В Кузбассе изъяли полтонны протухшего свиного мяса
В кемеровской мэрии плохо работали с обращениями граждан
Туман парализовал работу кемеровского аэропорта
На День металлурга в Новокузнецке перекроют дороги
На кузбасской трассе перевернулся грузовик с фруктами