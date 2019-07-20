2019-07-20T05:59:35+03:00
Общество

После ливня новокузнецкие водители остались без номеров

Из образовавшихся рек на дорогах их вылавливали местные подростки
Екатерина БОРМОТОВА
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Кучу потерянных номеров выловили на проспекте Авиаторов Фото: Никита Секачев / "ВКонтакте"Кучу потерянных номеров выловили на проспекте Авиаторов Фото: Никита Секачев / "ВКонтакте"
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В Новокузнецке ливень затопил дороги, и водителям пришлось не ехать, а практически плыть. Как результат – множество потерянных номеров.

В пятницу сильный дождь, который шел в городе весь день с небольшими перерывами, затопил улицы и проспекты. Новокузнечане опубликовали множество видео в сетях, на которых запечатлели, как южная столица Кузбасса превратилась в маленькую Венецию. Особенно пострадал проспект Авиаторов, а горожане стали адресовать администрации района неудобные вопросы.

«Вопрос к главе нашего района: «Когда решат вопрос с ливневой канализацией на Авиаторов, даже небольшой дождь создает здесь целый коллапс?», - высказались новокузнечане в Сети

Однако пока никакого официального ответа от городских властей не последовало.

Затопленные дороги стали причиной того, что многие автолюбители остались без номеров. Из образовавшихся водоемов их вылавливали местные подростки и взрослые.

ИСТОЧНИК KP.RU

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