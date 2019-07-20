После ливня новокузнецкие водители остались без номеров
В Новокузнецке ливень затопил дороги, и водителям пришлось не ехать, а практически плыть. Как результат – множество потерянных номеров.
В пятницу сильный дождь, который шел в городе весь день с небольшими перерывами, затопил улицы и проспекты. Новокузнечане опубликовали множество видео в сетях, на которых запечатлели, как южная столица Кузбасса превратилась в маленькую Венецию. Особенно пострадал проспект Авиаторов, а горожане стали адресовать администрации района неудобные вопросы.
«Вопрос к главе нашего района: «Когда решат вопрос с ливневой канализацией на Авиаторов, даже небольшой дождь создает здесь целый коллапс?», - высказались новокузнечане в Сети
Однако пока никакого официального ответа от городских властей не последовало.
Затопленные дороги стали причиной того, что многие автолюбители остались без номеров. Из образовавшихся водоемов их вылавливали местные подростки и взрослые.
ИСТОЧНИК KP.RU