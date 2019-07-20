2019-07-20T06:54:30+03:00
Общество

Самолет из Симферополя не сел в Кемерове

Его перенаправили в Томск
Екатерина БОРМОТОВА
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Два рейса до Кемерова были перенаправлены в томский аэропортДва рейса до Кемерова были перенаправлены в томский аэропортФото: Константин НАГОВИЦЫН
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Из-за густого тумана кемеровский аэропорт не смог принять два рейса. Самолеты перенаправлены в Томск.

Как писала «Комсомольская правда», утром 20 июля столицу Кузбасса накрыло туманом. Из-за этого работа местного аэропорта была частично парализована. Воздушная гавань приняла два рейса из Москвы, а третий самолет из столицы не мог приземлиться и кружил над Кемеровом.

Сейчас стало известно, что рейс из Москвы, который выполняла авиакомпания «Победа», был перенаправлен в Томск. Также аэропорт не принял рейс компании «АЛРОСА» из Симферополя. Он также приземлится в соседнем Томске.

- Прилет рейса DP-445 назначен в 10.45. Вылет рейса DP-446 состоится в 11.10. Прилет рейса 6R-593 рассчитывается в 11.00. Вылет рейса 6R-594 назначен на 11.50, - сообщили в кемеровской воздушной гавани.

Отметим, что ситуация, когда туман парализует работу кемеровского аэропорта, повторяется второй день подряд.

ИСТОЧНИК KP.RU

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