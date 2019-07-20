Самолет из Симферополя не сел в Кемерове
Из-за густого тумана кемеровский аэропорт не смог принять два рейса. Самолеты перенаправлены в Томск.
Как писала «Комсомольская правда», утром 20 июля столицу Кузбасса накрыло туманом. Из-за этого работа местного аэропорта была частично парализована. Воздушная гавань приняла два рейса из Москвы, а третий самолет из столицы не мог приземлиться и кружил над Кемеровом.
Сейчас стало известно, что рейс из Москвы, который выполняла авиакомпания «Победа», был перенаправлен в Томск. Также аэропорт не принял рейс компании «АЛРОСА» из Симферополя. Он также приземлится в соседнем Томске.
- Прилет рейса DP-445 назначен в 10.45. Вылет рейса DP-446 состоится в 11.10. Прилет рейса 6R-593 рассчитывается в 11.00. Вылет рейса 6R-594 назначен на 11.50, - сообщили в кемеровской воздушной гавани.
Отметим, что ситуация, когда туман парализует работу кемеровского аэропорта, повторяется второй день подряд.
ИСТОЧНИК KP.RU