На кузбасской трассе полыхал УАЗ
Утром субботы на кузбасской трассе загорелся автомобиль УАЗ. Очевидцы сняли происшествие на видео.
Полыхает УАЗ на трассе.Видео: "Аварийка 42" / "ВКонтакте"
ЧП произошло на шестом километре трассы Ленинск-Кузнецкий – Полысаево. Сигнал об автопожаре поступил в оперативные службы в 8.35.
- На момент прибытия первого подразделения автомобиль УАЗ горел открытым пламенем. В результате пожара обгорел моторный отсек и салон автомобиля по всей площади, сгорели все четыре колеса, - сообщили «Комсомолке» в ГУ МЧС по Кемеровской области.
Пожар, предварительно, произошел из-за неисправности электрооборудования транспортного средства. К тушению пожара от МЧС привлекались четыре человека и одна единица техники.
ИСТОЧНИК KP.RU