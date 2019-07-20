На кузбасской трассе полыхал УАЗ

СЕГОДНЯ 07:49 2019-07-20T07:49:57+03:00

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Утром субботы на кузбасской трассе загорелся автомобиль УАЗ. Очевидцы сняли происшествие на видео.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="720" height="720" src="https://www.kem.kp.ru/video/embed/721303" frameborder="0"></iframe> Полыхает УАЗ на трассе.Видео: "Аварийка 42" / "ВКонтакте"

ЧП произошло на шестом километре трассы Ленинск-Кузнецкий – Полысаево. Сигнал об автопожаре поступил в оперативные службы в 8.35.

- На момент прибытия первого подразделения автомобиль УАЗ горел открытым пламенем. В результате пожара обгорел моторный отсек и салон автомобиля по всей площади, сгорели все четыре колеса, - сообщили «Комсомолке» в ГУ МЧС по Кемеровской области.

Пожар, предварительно, произошел из-за неисправности электрооборудования транспортного средства. К тушению пожара от МЧС привлекались четыре человека и одна единица техники.

ИСТОЧНИК KP.RU