2019-07-20T09:12:02+03:00
Общество

Новые окна для новокузнецкой школы изготавливают заключенные колонии

Окна изготовлены на спецпредприятии
Екатерина РОМАНОВА
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Новые окна в новокузнецкой школе устанавливают заключенные колонии. ФОТО: пресс-служба ГУФСИН России по Кемеровской области.Новые окна в новокузнецкой школе устанавливают заключенные колонии. ФОТО: пресс-служба ГУФСИН России по Кемеровской области.
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Заключенные изготовили окна для одной из новокузнецких школ. Скоро здесь будет тепло и уютно.

Ремонтные работы в новокузнецкой школе имени Героя России Сергея Цветкова вовсю идут: монтажники устанавливают окна и сразу затирают, белят, красят проемы и стены. До середины августа предстоит заменить более 200 оконных блоков – в классах, коридорах, залах. Старые окна пришли в негодность, и в последние годы учащимся было некомфортно заниматься в холодных кабинетах.

Работы ведутся на совесть и в соответствии с самыми строгими требованиями.

Работы ведутся на совесть и в соответствии с самыми строгими требованиями.

Примечательно, что окна изготовлены на базе ИК-43 ГУФСИН России по Кемеровской области, где с 2013 года работает специализированный цех. Все осужденные, которые трудоустроены здесь, прошли обучение, а за время работы производства новые стеклопакеты установлены не только в системных учреждениях региона: рабочие выполняют заказы сторонних потребителей.

Врио замначальника ГУФСИНа Сергей Чурин отметил, что при демонтаже некоторых окон обнаружили просто запененные пустоты, которые пропускали холодный воздух, накапливали влагу. Теперь же все эти недочеты устранены, а все работы ведутся на совесть и в соответствии со стандартами.

ИСТОЧНИК KP.RU

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