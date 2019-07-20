19-летняя девушка выпала из окна общежития в Кемерове
Она скончалась
Девушка выпала из окна общежитияФото: Вячеслав КОВАЛЕНКО
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В Кемерове в ночь на 20 июля трагически погибла 19-летняя девушка. Она упала с девятого этажа.
Инцидент произошел в общежитии на проспекте Ленина, 135а. О произошедшем сообщили очевидцы в социальных сетях и поделились фотографией случившегося.
Отмечается, что погибшей кемеровчанке было 19 лет, а к трагедии привел алкоголь. Обстоятельства ее смерти устанавливают правоохранительные органы.
ИСТОЧНИК KP.RU