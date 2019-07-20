Пожилую сельчанку нашли без сил на болоте в Кузбассе
В Кузбассе пропала пожилая местная жительница. Ее нашли в 20 километрах от дома: женщина заблудилась и оказалась на болоте без сил.
Случай произошел в Беловском районе. В полицию поступил сигнал о том, что 81-летняя жительница поселка Новый Каракан ушла из дома и не вернулась. К организованным полицией поискам вскоре присоединились волонтеры.
Поисковики обследовали жилой сектор и ближайший лесной массив, однако женщины нигде не было.
- На вторые сутки было принято решение расширить территорию поисков. Совместные группы выдвинулись в отдаленные населенные пункты. Для обследования обширной площади были задействованы беспилотные летательные аппараты, - сообщили в ГУ МВД по Кемеровской области.
В результате женщину нашли в 20 километрах от поселка. В котором она проживает. Женщина была сильно истощена и не могла самостоятельно идти.
- Сотрудники полиции и волонтеры на руках вынесли ее к ближайшему населенному пункту и передали бригаде медиков, после чего доставили домой, - добавили в ведомстве.
ИСТОЧНИК KP.RU