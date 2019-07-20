Пожилую сельчанку нашли без сил на болоте в Кузбассе

СЕГОДНЯ 14:07 2019-07-20T14:07:37+03:00

В Беловском районе полицейские и волонтеры спасли пенсионерку Фото: ГУ МВД по Кемеровской области

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В Кузбассе пропала пожилая местная жительница. Ее нашли в 20 километрах от дома: женщина заблудилась и оказалась на болоте без сил.

Случай произошел в Беловском районе. В полицию поступил сигнал о том, что 81-летняя жительница поселка Новый Каракан ушла из дома и не вернулась. К организованным полицией поискам вскоре присоединились волонтеры.

Поисковики обследовали жилой сектор и ближайший лесной массив, однако женщины нигде не было.

- На вторые сутки было принято решение расширить территорию поисков. Совместные группы выдвинулись в отдаленные населенные пункты. Для обследования обширной площади были задействованы беспилотные летательные аппараты, - сообщили в ГУ МВД по Кемеровской области.

В результате женщину нашли в 20 километрах от поселка. В котором она проживает. Женщина была сильно истощена и не могла самостоятельно идти.

- Сотрудники полиции и волонтеры на руках вынесли ее к ближайшему населенному пункту и передали бригаде медиков, после чего доставили домой, - добавили в ведомстве.

ИСТОЧНИК KP.RU