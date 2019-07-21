В Прокопьевске ликвидируют крупную шахту

СЕГОДНЯ 04:45 2019-07-21T04:45:19+03:00

Трудовые договоры с работниками были расторгнуты с апреля этого года Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

В этом году городу будут сданы 20 гектаров рекультивированных земель

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В Прокопьевске ликвидируют шахту имени Дзержинского. Сейчас специалисты ведут технические работы, в том числе по рекультивации.

Как сообщили в мэрии Прокопьевска, в настоящее время производится засыпка стволов, демонтируются технологические здания, разрабатывается котлован, куда будут складировать элементы демонтированных конструкций. Также строится технологическая дорога к угольному складу.

Планируется, что уже в этом году предприятие подготовит к передаче городу порядка 20 гектаров рекультивированных земель.

- Чтобы не мешать отдыху жителей близлежащего поселка Манеиха, ликвидационные работы будут проводиться в дневное время. Для большей безопасности котлован будет огорожен сплошным забором, а при ремонте технологической дороги для пылеподавления будет использоваться дополнительная поливальная техника, - сообщили в администрации Прокопьевска.

Отметим, что шахта имени Дзержинского была введена в эксплуатацию в 1935 году.

ИСТОЧНИК KP.RU