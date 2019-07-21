В Прокопьевске ликвидируют крупную шахту
В Прокопьевске ликвидируют шахту имени Дзержинского. Сейчас специалисты ведут технические работы, в том числе по рекультивации.
Как сообщили в мэрии Прокопьевска, в настоящее время производится засыпка стволов, демонтируются технологические здания, разрабатывается котлован, куда будут складировать элементы демонтированных конструкций. Также строится технологическая дорога к угольному складу.
Планируется, что уже в этом году предприятие подготовит к передаче городу порядка 20 гектаров рекультивированных земель.
- Чтобы не мешать отдыху жителей близлежащего поселка Манеиха, ликвидационные работы будут проводиться в дневное время. Для большей безопасности котлован будет огорожен сплошным забором, а при ремонте технологической дороги для пылеподавления будет использоваться дополнительная поливальная техника, - сообщили в администрации Прокопьевска.
Отметим, что шахта имени Дзержинского была введена в эксплуатацию в 1935 году.
ИСТОЧНИК KP.RU