Выпавшая из окна общежития кемеровчанка была под наркотиками
Стали известны подробности несчастного случая, который произошел в кемеровском общежитии, из окна которого выпала 19-летняя девушка. В момент падения она находилась под действием наркотиков.
Случай произошел в ночь на субботу в общежитии №135а на проспекте Ленина. В 2.30 на место прибыла бригада скорой помощи, которая констатировала смерть молодой кемеровчанки от полученных в результате падения с девятого этажа травм.
Как сообщает «Правоохранительный портал Кузбасса» со ссылкой на источник в медицинских кругах, в момент падения погибшая находилась в состоянии наркотического опьянения. В ее крови была обнаружена «соль».
ИСТОЧНИК KP.RU