Выпавшая из окна общежития кемеровчанка была под наркотиками

СЕГОДНЯ 05:12 2019-07-21T05:12:58+03:00

Об этом сообщил источник в медицинских кругах

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Стали известны подробности несчастного случая, который произошел в кемеровском общежитии, из окна которого выпала 19-летняя девушка. В момент падения она находилась под действием наркотиков.

Случай произошел в ночь на субботу в общежитии №135а на проспекте Ленина. В 2.30 на место прибыла бригада скорой помощи, которая констатировала смерть молодой кемеровчанки от полученных в результате падения с девятого этажа травм.

Как сообщает «Правоохранительный портал Кузбасса» со ссылкой на источник в медицинских кругах, в момент падения погибшая находилась в состоянии наркотического опьянения. В ее крови была обнаружена «соль».

ИСТОЧНИК KP.RU