В Кузбассе пропал второй человек с татуировкой в виде точек
В мае 2019 года в Кемерове пропала 44-летняя Анастасия Бельтикова. Она ушла из дома и не вернулась.
Сотрудники уголовного розыска УМВД России по городу Кемерово разыскивают пропавшую без вести 44-летнюю Анастасию Бельтикову. В последний раз женщину видели 15 мая 2019 года. Именно в тот день она ушла из дома в жилом районе Кедровка. С тех пор о местонахождении и судьбе женщины ничего не известно.
Приметы пропавшей: на вид около 45 лет, рост 160 сантиметров, телосложение полное, лицо овальное, волосы светло-русые вьющиеся, глаза карие, брови дугообразные, голос звонкий, говорит быстро.
Особая примета: на кисти левой руки татуировка в виде пяти точек.
Была одета: фиолетовый плащ, шарф.
При себе имела черную сумку.
Полицейские просят всех, кто владеет информацией о месте нахождении разыскиваемого, сообщить об этом по телефонам: 8-(3842)-39-07-21, 39-07-24, 39-07-15 либо «02» (102 – с мобильного телефона). Анонимность гарантируется!
ИСТОЧНИК KP.RU