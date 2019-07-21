СЕГОДНЯ 06:55 2019-07-21T06:55:39+03:00

В Кузбассе пропал второй человек с татуировкой в виде точек. ФОТО: ГУ МВД России по Кемеровской области.

Изменить размер текста: A A

В мае 2019 года в Кемерове пропала 44-летняя Анастасия Бельтикова. Она ушла из дома и не вернулась.

Сотрудники уголовного розыска УМВД России по городу Кемерово разыскивают пропавшую без вести 44-летнюю Анастасию Бельтикову. В последний раз женщину видели 15 мая 2019 года. Именно в тот день она ушла из дома в жилом районе Кедровка. С тех пор о местонахождении и судьбе женщины ничего не известно.

Приметы пропавшей: на вид около 45 лет, рост 160 сантиметров, телосложение полное, лицо овальное, волосы светло-русые вьющиеся, глаза карие, брови дугообразные, голос звонкий, говорит быстро.

Особая примета: на кисти левой руки татуировка в виде пяти точек.

Была одета: фиолетовый плащ, шарф.

При себе имела черную сумку.

Полицейские просят всех, кто владеет информацией о месте нахождении разыскиваемого, сообщить об этом по телефонам: 8-(3842)-39-07-21, 39-07-24, 39-07-15 либо «02» (102 – с мобильного телефона). Анонимность гарантируется!

ИСТОЧНИК KP.RU