Многометровый граффити-портрет Веры Волошиной рисуют в Кемерове

СЕГОДНЯ 11:35 2019-07-21T12:14:23+03:00

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Огромный портрет высотой в четыре этажа рисуют на фасаде одного из домов в Кемерове. На граффити-портрете изображена Вера Волошина.

30 сентября 2019 года исполнится 100 лет со дня рождения известной кемеровчанки Веры Волошиной. В честь предстоящей даты на фасаде дома, который находится на пересечении улиц Радищева и Волошиной, рисуют граффити-портрет. На нем изображена совсем юная Вера. К слову, девушку посмертно, в мае 1994 года признали Героем Российской Федерации за подвиг, который она совершила в 1941 году. Вместе с такими же юными товарищами (среди которых была Зоя Космодемьянская) девушка должна была устроить диверсию в местах дислокации немецкой армии. Группа попала под обстрел, и раненая Вера Волошина попала в плен, а потом была повешена.

К слову, этот портрет – не первое многометровое граффити с известными личностями. Так, в Новокузнецке в 2019 году появились портреты Владимира Машкова и Николая Толстогузова. А несколькими годами ранее граффитисты рисовали Владимира Маяковского, Владимира Высоцкого, Федора Достоевского и Ивана Бардина.

ИСТОЧНИК KP.RU