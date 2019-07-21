70-летняя пенсионерка из Кузбасса погибла на первом свидании с возлюбленным

СЕГОДНЯ 13:16 2019-07-21T13:16:50+03:00

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Пенсионерка из Кузбасса отправилась в Республику Алтай, чтобы обрести женское счастье. Увы, поездка оказалась фатальной: новый возлюбленный жестоко убил 70-летнюю женщину.

В сентябре 2018 года 64-летний житель села Усть-Кан Республики Алтай познакомился с женщиной, 70-летней пенсионеркой из Кузбасса. Новые знакомые много разговаривали по телефону, пока, наконец, не решили познакомиться лично и жить вместе. Пенсионерка собралась и 1 октября приехала к новому знакомому. Ее ждал теплый прием и застолье, которое затянулось на сутки. В какой-то момент гостья оскорбила хозяина дома словами, а тот решил проучить ее за грубость и несколько раз ударил руками и ногами по голове. Женщина потеряла сознание, а ее новый знакомый взял топор и нанес еще много ударов по шее и голове. Женщина скончалась на месте, а хозяин дома лег спать. Утром мужчина перетащил тело гостьи в сарай. Вскоре к нему пришли гости – они-то и обнаружили тело погибшей.

64-летний мужчина не раз был судим за преступления против личности. Теперь он вновь оказался за решеткой: приговором суда ему назначено 12 лет лишения свободы с отбыванием в колонии строгого режима.

ИСТОЧНИК KP.RU