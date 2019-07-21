2019-07-21T14:42:05+03:00
Общество

В понедельник в Кузбассе ожидается жара и грозы

Синоптики дали прогноз погоды на первый рабочий день
Екатерина РОМАНОВА
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В понедельник в Кузбассе ожидается жара и грозы.В понедельник в Кузбассе ожидается жара и грозы.Фото: Екатерина РОМАНОВА
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Новая рабочая неделя в Кузбассе начнется с дождей, туманов и дымки. При этом местами будет довольно жарко: до +27 градусов.

Выходные в Кузбассе выдались не самыми жаркими. На юге области лили дожди, а на севере хоть и было солнечно, но небо было затянуто дымкой. Эта мгла пришла к нам из Красноярского края, где сейчас горят леса. Синоптики дали прогноз, какой будет погода в первый рабочий день недели и ждать ли кузбассовцам солнца.

Так, ночь будет относительно теплой: +7…+12 градусов. при этом по области пройдут дожди и прогремят грозы. Ночью и утром местами ожидается дымка и туман. Днем воздух прогреется до +22, а по югу области и до +27 градусов. при этом ожидаются дожди и грозы, переменная облачность. А север-восточный ветер будет менять направление на юго-западное, при этом его скорость составит лишь 3-8 метров в секунду, при порывах – до 13 метров в секунду.

В Кемерове же ночью ожидается от +9 до +11, при этом вероятность осадков невелика, а ветер сохранит северо-восточное направление. А это значит, что мгла не развеется. Ночью и утром ожидается дымка. Днем воздух прогреется до +20…+22 градусов. пройдет небольшой дождь, возможна гроза.

ИСТОЧНИК KP.RU

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