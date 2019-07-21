ЧП на Ильича: житель кузбасского города выпал из окна

СЕГОДНЯ 15:11 2019-07-21T15:11:26+03:00

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В городе Белово на улице Ильича произошла трагедия. Здесь после падения из окна умер мужчина.

47-летний житель города Белово погиб в результате падения с высоты четвертого этажа. Жители дома на улице Ильича, где произошло ЧП, тут же вызвали скорую помощь. Но прибывшие по сигналу врачи уже ничем не смогли помочь кузбассовцу. Им пришлось лишь констатировать смерть мужчины от полученных травм.

Сейчас сотрудники правоохранительных органов устанавливают все обстоятельства, предшествовавшие падению. Также будут установлены точные причины случившегося и смерти кузбассовца.

ИСТОЧНИК KP.RU