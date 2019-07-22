2019-07-22T03:28:13+03:00
Общество

Поиски пропавшей беременной женщины прекращены в Кузбассе

Об этом сообщили волонтеры «Лизы Алерт»
Екатерина РОМАНОВА
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Женщина найдена живой. Фото из личного архива семьи ПигалевыхЖенщина найдена живой. Фото из личного архива семьи Пигалевых
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В Новокузнецке прекращены поиски пропавшей беременной женщины. О том, что пропавшая Яна Пигалева найдена, сообщают поисково-спасательный отряд «Лиза Алерт» и супруг женщины.

Яна Пигалева, пропавшая 17 июля в Новокузнецке, найдена живой. О завершении поиска на своей странице сообщает поисково-спасательный отряд «Лиза Алерт». Также об этом пишет супруг женщины.

«Найдена, жива! Спасибо всем откликнувшимся!»– пишут волонтеры. Однако ни подробностей поиска, ни обстоятельств, при которых была найдена пропавшая женщина, которая находится на пятом месяце беременности, не сообщается.

Напомним, женщина пропала 17 июля, и к ее поискам подключались и сотрудники полиции, и волонтеры "Лизы Алерт". Это не первый случай исчезновения беременной женщины, случившийся в Кузбассе. И если Яна Пигалева найдена живой, то поиски 39-летняя жительница Юрги Елена Нестеренко, пропавшей в конце мая, ведутся до сих пор.

ИСТОЧНИК KP.RU

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