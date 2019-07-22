За свой счет подрядчик переделает дорогу в кузбасском поселке

СЕГОДНЯ 04:36 2019-07-22T07:20:38+03:00

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В поселке Притомском, что в Новокузнецке, подрядчику придется переделать дорогу. Как оказалось, совсем новое асфальтовое покрытие не соответствует нормам.

Во время рабочего объезда города губернатор Кузбасса Сергей Цивилев и глава Новокузнецка Сергей Кузнецов побывали в поселке Притомском. Здесь сейчас проходит ремонт дорог на улицах Дорстроевской и Капитальной. Однако принимать работы в ближайшее время не будут: качество асфальтового покрытия оказалось далеким от необходимого.

- К этому подрядчику накопилось много претензий! Низкое качество асфальтового покрытия, дорога уже сегодня не соответствует нормам, - сообщил глава города на своей странице в Instagram. - Губернатор потребовал не принимать работы до полного исправления всех выявленных дефектов! Мы об этом не раз предупреждали подрядчика: лучше сделать один раз, теперь же придется переделывать за свой счет!

Сергей Кузнецов также отметил, что принимать будут только те объекты, на которых нет дефектов. Причем это касается не только дорог общего пользования, но и придомовых территорий.

ИСТОЧНИК KP.RU