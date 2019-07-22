2019-07-22T07:25:17+03:00
Общество

Микрофинансовая организация из Кемерова поплатится за угрозы в соцсети

Угрозы и ненормативную лексику в адрес должницы суд оценил в 20 тысяч рублей
Екатерина РОМАНОВА
Поделиться:
Микрофинансовая организация из Кемерова поплатится за угрозы в соцсети. ФОТО: пресс-служба УФССП России по Кемеровской области.Микрофинансовая организация из Кемерова поплатится за угрозы в соцсети. ФОТО: пресс-служба УФССП России по Кемеровской области.
Изменить размер текста:

Работники микрофинансовой компании, зарегистрированной в Кемерове, не гнушаются никакими способами выбивания денег. Так, одной из должниц они присылали не просто сообщения, которые содержали нецензурную брань, но и угрозы.

Петербурженка взяла деньги в одной из микрофинансовых организаций. А когда она не смогла вернуть деньги, стала получать угрозы. «Думала прастят тибе долг так ошиблась … у аллаха пращений малить будиш», - написал ей в социальной сети неизвестный гражданин. Автор послания также использовал ненормативную лексику, а к самому письму прикрепил фотографию паспорта гражданки.

Испуганная женщина обратилась за помощью в полицию. Стражи порядка выяснили, что телефонный номер, за которым закреплен аккаунт в соцсети, зарегистрирован за ООО МФК «ГринМани».

- Согласно закону о защите прав физических лиц при осуществлении деятельности по возврату просроченной задолженности не допускается оказание психологического давления на должника использованием выражений и совершением иных действий, унижающих его честь и достоинство, - отметили в пресс-службе Управления Федеральной службы судебных приставов.

Суд рассмотрел дело и признал ООО МФК «ГринМани» виновным. Организации назначено наказание в виде административного штрафа в размере 20 тысяч рублей..

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Работника транспортного предприятия поймали на крупном мошенничестве в Кузбассе
РСХБ открывает доступ к льготному кредитованию фермерам-членам АККОР во всех регионах страны
В Новокузнецке создают новый онологический центр
Кузбассовец сообщил о минировании дома из-за скуки
«Первый пошел!»: в Новокузнецке запустили троллейбус в Новоильинский район
За свой счет подрядчик переделает дорогу в кузбасском поселке
Поиски пропавшей беременной женщины прекращены в Кузбассе
Как кузбассовцам спастись от мглы: совет от МЧС
ЧП на Ильича: житель кузбасского города выпал из окна
В понедельник в Кузбассе ожидается жара и грозы
70-летняя пенсионерка из Кузбасса погибла на первом свидании с возлюбленным
В воскресенье на Кемерово опустилась мгла
Многометровый граффити-портрет Веры Волошиной рисуют в Кемерове
В честь Дня металлурга небо над Кемеровом раскрасил фейерверк
Вторая за сутки 19-летняя кемеровчанка выпала из окна
Шесть кемеровских школ и лицей попали в программу реновации
В Кузбассе пропал второй человек с татуировкой в виде точек
Выпавшая из окна общежития кемеровчанка была под наркотиками
В Прокопьевске ликвидируют крупную шахту
Пожилую сельчанку нашли без сил на болоте в Кузбассе
В Кемерове столкнулись автобус и легковушка
Массовая драка возле кемеровского ночного клуба попала на видео
Знаменитый футболист из Калтана получил травму в товарищеском матче
19-летняя девушка выпала из окна общежития в Кемерове
Новые окна для новокузнецкой школы изготавливают заключенные колонии
На кузбасской трассе полыхал УАЗ
Самолет из Симферополя не сел в Кемерове
После ливня новокузнецкие водители остались без номеров