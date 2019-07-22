СЕГОДНЯ 05:44 2019-07-22T07:25:17+03:00

Микрофинансовая организация из Кемерова поплатится за угрозы в соцсети. ФОТО: пресс-служба УФССП России по Кемеровской области.

Угрозы и ненормативную лексику в адрес должницы суд оценил в 20 тысяч рублей

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Работники микрофинансовой компании, зарегистрированной в Кемерове, не гнушаются никакими способами выбивания денег. Так, одной из должниц они присылали не просто сообщения, которые содержали нецензурную брань, но и угрозы.

Петербурженка взяла деньги в одной из микрофинансовых организаций. А когда она не смогла вернуть деньги, стала получать угрозы. «Думала прастят тибе долг так ошиблась … у аллаха пращений малить будиш», - написал ей в социальной сети неизвестный гражданин. Автор послания также использовал ненормативную лексику, а к самому письму прикрепил фотографию паспорта гражданки.

Испуганная женщина обратилась за помощью в полицию. Стражи порядка выяснили, что телефонный номер, за которым закреплен аккаунт в соцсети, зарегистрирован за ООО МФК «ГринМани».

- Согласно закону о защите прав физических лиц при осуществлении деятельности по возврату просроченной задолженности не допускается оказание психологического давления на должника использованием выражений и совершением иных действий, унижающих его честь и достоинство, - отметили в пресс-службе Управления Федеральной службы судебных приставов.

Суд рассмотрел дело и признал ООО МФК «ГринМани» виновным. Организации назначено наказание в виде административного штрафа в размере 20 тысяч рублей..

ИСТОЧНИК KP.RU