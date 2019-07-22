Кузбассовец сообщил о минировании дома из-за скуки

СЕГОДНЯ 06:43 2019-07-22T07:30:44+03:00

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22-летнему жителю Ленинска-Кузнецкого было очень скучно, и он сообщил в полицию о минировании собственного дома. Теперь молодой человек будет скучать еще сильнее: суд ограничил ему свободу и запретил бывать на массовых мероприятиях.

В январе 2019 года житель Ленинска-Кузнецкого решил немного расслабиться. Он принял алкоголь и заскучал. Чтобы как-то развлечься и привлечь к себе внимание, мужчина позвонил в полицию и заявил о том, что в его доме готовится взрыв. К дому тут же прибыли сотрудники Росгвардии, полиции, скорой помощи, специалисты по делам ГО и ЧС. Однако совсем скоро оказалось, что вызов ложный.

Шутника задержали, а позже сам он на суде признал свою вину. Теперь жизнь молодого человека станет еще скучнее. По решению суда он на год ограничен в свободе: не может посещать места проведения массовых мероприятий и участвовать в них, менять место жительства и покидать жилище с 22.00 до 6.00.

- Суд взыскал с мужчины средства, затраченные специальными службами на проверку ложного сообщения, - отмечает пресс-служба прокуратуры Кемеровской области.

ИСТОЧНИК KP.RU