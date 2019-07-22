В Новокузнецке создают новый онологический центр

СЕГОДНЯ 07:22 2019-07-22T07:22:39+03:00

Он будет располагаться на базе одного из медицинских центров

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Всего через полгода в Новокузнецке откроется новый онкологический центр. Предполагается, что здесь будут использоваться передовые технологии ранней диагностики онкологических заболеваний.

Новый онкологический центр расположится на базе медицинского центра «Грандмедика». Уже 1 марта 2020 года здесь планируют принять первых пациентов. О совещании по созданию нового центра, которое провел губернатор Сергей Цивилев, рассказал на своих страницах в соцсетях глава Новокузнецка Сергей Кузнецов.

«Позитронно-эмиссионная томография, совмещенная с компьютерной томографией - это новый метод радионуклидной диагностики, позволяющий в одном исследовании оценить метаболические (по данным ПЭТ) и структурные (по данным КТ) изменения в определенных органах и тканях», - рассказал об особенностях метода Сергей Кузнецов.

По словам главы города, радиофарм-препарат будет доставляться из Красноярска в Кемерово и Новокузнецк с использованием малой авиации. «Но это будет временным решением до тех пор, пока не будет построен циклотрон в Новосибирске», - также отметил Сергей Кузнецов. В ближайшее время администрация города собирается помочь медицинскому центру получить все необходимые лицензии.

ИСТОЧНИК KP.RU