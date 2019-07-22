В Новокузнецке создают новый онологический центр
Всего через полгода в Новокузнецке откроется новый онкологический центр. Предполагается, что здесь будут использоваться передовые технологии ранней диагностики онкологических заболеваний.
Новый онкологический центр расположится на базе медицинского центра «Грандмедика». Уже 1 марта 2020 года здесь планируют принять первых пациентов. О совещании по созданию нового центра, которое провел губернатор Сергей Цивилев, рассказал на своих страницах в соцсетях глава Новокузнецка Сергей Кузнецов.
«Позитронно-эмиссионная томография, совмещенная с компьютерной томографией - это новый метод радионуклидной диагностики, позволяющий в одном исследовании оценить метаболические (по данным ПЭТ) и структурные (по данным КТ) изменения в определенных органах и тканях», - рассказал об особенностях метода Сергей Кузнецов.
По словам главы города, радиофарм-препарат будет доставляться из Красноярска в Кемерово и Новокузнецк с использованием малой авиации. «Но это будет временным решением до тех пор, пока не будет построен циклотрон в Новосибирске», - также отметил Сергей Кузнецов. В ближайшее время администрация города собирается помочь медицинскому центру получить все необходимые лицензии.
ИСТОЧНИК KP.RU