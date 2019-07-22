2019-07-22T07:22:39+03:00
Общество

В Новокузнецке создают новый онологический центр

Он будет располагаться на базе одного из медицинских центров
Екатерина РОМАНОВА
Поделиться:
Комментарии: comments1
В Новокузнецке создают новый онологический центрВ Новокузнецке создают новый онологический центр
Изменить размер текста:

Всего через полгода в Новокузнецке откроется новый онкологический центр. Предполагается, что здесь будут использоваться передовые технологии ранней диагностики онкологических заболеваний.

Новый онкологический центр расположится на базе медицинского центра «Грандмедика». Уже 1 марта 2020 года здесь планируют принять первых пациентов. О совещании по созданию нового центра, которое провел губернатор Сергей Цивилев, рассказал на своих страницах в соцсетях глава Новокузнецка Сергей Кузнецов.

«Позитронно-эмиссионная томография, совмещенная с компьютерной томографией - это новый метод радионуклидной диагностики, позволяющий в одном исследовании оценить метаболические (по данным ПЭТ) и структурные (по данным КТ) изменения в определенных органах и тканях», - рассказал об особенностях метода Сергей Кузнецов.

По словам главы города, радиофарм-препарат будет доставляться из Красноярска в Кемерово и Новокузнецк с использованием малой авиации. «Но это будет временным решением до тех пор, пока не будет построен циклотрон в Новосибирске», - также отметил Сергей Кузнецов. В ближайшее время администрация города собирается помочь медицинскому центру получить все необходимые лицензии.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Работника транспортного предприятия поймали на крупном мошенничестве в Кузбассе
РСХБ открывает доступ к льготному кредитованию фермерам-членам АККОР во всех регионах страны
Кузбассовец сообщил о минировании дома из-за скуки
Микрофинансовая организация из Кемерова поплатится за угрозы в соцсети
«Первый пошел!»: в Новокузнецке запустили троллейбус в Новоильинский район
За свой счет подрядчик переделает дорогу в кузбасском поселке
Поиски пропавшей беременной женщины прекращены в Кузбассе
Как кузбассовцам спастись от мглы: совет от МЧС
ЧП на Ильича: житель кузбасского города выпал из окна
В понедельник в Кузбассе ожидается жара и грозы
70-летняя пенсионерка из Кузбасса погибла на первом свидании с возлюбленным
В воскресенье на Кемерово опустилась мгла
Многометровый граффити-портрет Веры Волошиной рисуют в Кемерове
В честь Дня металлурга небо над Кемеровом раскрасил фейерверк
Вторая за сутки 19-летняя кемеровчанка выпала из окна
Шесть кемеровских школ и лицей попали в программу реновации
В Кузбассе пропал второй человек с татуировкой в виде точек
Выпавшая из окна общежития кемеровчанка была под наркотиками
В Прокопьевске ликвидируют крупную шахту
Пожилую сельчанку нашли без сил на болоте в Кузбассе
В Кемерове столкнулись автобус и легковушка
Массовая драка возле кемеровского ночного клуба попала на видео
Знаменитый футболист из Калтана получил травму в товарищеском матче
19-летняя девушка выпала из окна общежития в Кемерове
Новые окна для новокузнецкой школы изготавливают заключенные колонии
На кузбасской трассе полыхал УАЗ
Самолет из Симферополя не сел в Кемерове
После ливня новокузнецкие водители остались без номеров