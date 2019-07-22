РСХБ открывает доступ к льготному кредитованию фермерам-членам АККОР во всех регионах страны

СЕГОДНЯ 07:37 2019-07-22T07:37:49+03:00

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Россельхозбанк расширит действие программы по льготному кредитованию крестьянских (фермерских) хозяйств – членов Ассоциации крестьянских (фермерских) хозяйств и сельскохозяйственных кооперативов России (АККОР) на всю региональную сеть. Об этом договорились в ходе рабочей встречи председатель Правления АО «Россельхозбанк» Борис Листов и президент АККОР Владимир Плотников.

Упрощенные условия программы позволяют оформить кредит фермерам – членам АККОР на сумму до 5 миллионов рублей по льготной ставке в 4,5 процента годовых. Для участия требуется ходатайство АККОР — крупнейшей общественной организации, объединяющей фермерские хозяйства России. Уже более 260 фермеров воспользовались программой Россельхозбанка и получили кредит на льготных условиях. Объем поддержки составил свыше 600 млн рублей. На встрече стороны достигли договоренности об упрощении процедуры рассмотрения кредитной заявки, а также закрепление для работы с членами АККОР сотрудника Банка в каждом регионе присутствия.

Особое внимание было уделено обсуждению сотрудничества Банка и АККОР в сфере продвижения региональных брендов продуктов питания. Для помощи небольшим хозяйствам в реализации своей продукции и повышении узнаваемости собственных марок РСХБ в третий раз проведет в 2019 году фестиваль фермерской еды «СВОЕ». Фестиваль пройдет в Барнауле, Великом Новгороде, Калуге, Санкт-Петербурге и Туле. АККОР представит Банку предложения по участию членов ассоциации в фестивалях «СВОЕ», а также в части реализации совместных инициатив по продвижению российских суббрендов с наименованием места происхождения товара.

ИСТОЧНИК KP.RU