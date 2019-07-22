Работника транспортного предприятия поймали на крупном мошенничестве в Кузбассе

СЕГОДНЯ 08:47 2019-07-22T08:47:28+03:00

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В Кузбассе работник транспортного предприятия попался на крупном мошенничестве. Мужчина вывозил со станции колесные пары, которые могли использоваться в ремонте, под видом металлолома.

Инцидент произошел в Ленинск-Кузнецком районе. 33-летний работник транспортного предприятия воровал колесные пары со станции Егозово. Он вывозил пригодные для эксплуатации комплектующие под видом металлолома, а затем продавал их заинтересованным лицам.

- В результате спецоперации в районе одного из разрезов Кемеровской области и на частной производственной базе в Ленинске-Кузнецком сыщики изъяли 47 похищенных колесных пар. 43 из них оказались пригодными для ремонта и дальнейшей эксплуатации, - сообщили в Управлении на транспорте МВД России по СФО.

Сумма причиненного железнодорожному предприятию ущерба составила 1,7 миллиона рублей. В отношении мужчины было возбуждено уголовное дело за мошенничество, совершенное в особо крупном размере.

Как пояснил обвиняемый, он фиктивно выбраковывал колесные пары, занижая фактические данные толщины обода. С легкой руки работника пригодные для ремонта и дальнейшей эксплуатации детали переводились в категорию металлолома.

Суд признал мужчины виновным и назначил ему наказания в виде четырех лет условно с испытательным сроком два года. Приговор вступил в законную силу.

ИСТОЧНИК KP.RU