Иномарка повисла на дереве после ДТП в Кузбассе
Фотографии с места аварии появились в Сети
От падения в реку иномарку спасли деревья, в которые она врезалась и повисла Фото: "ДТП Новокузнецка" / "ВКонтакте"
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В Новокузнецком районе иномарка после ДТП повисла на корнях деревьев. Авария произошла на прошедших выходных.
Кадры с места аварии были опубликованы в социальных сетях. На них видно, что иномарка влетела в деревья и осталась висеть на их корнях.
По словам очевидцев, в результате аварии никто не пострадал Фото: "ДТП Новокузнецка" / "ВКонтакте"
По словам очевидцев, ДТП произошло по дорогу на базу отдыха «Карлык» недалеко от реки Томь. В результате аварии никто не пострадал.
В каком состоянии был водитель в момент дорожно-транспортного происшествия, предстоит разобраться компетентным органам.
ИСТОЧНИК KP.RU