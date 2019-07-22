В Юрге потерялась еще одна женщина
Пропавшая нуждается в медицинской помощи
Женщина пропала 3 июля Фото: "Лиза Алерт Кузбасс" / "ВКонтакте"
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В Юрге пропала еще одна молодая женщина. Горожанка нуждается в медицинской помощи.
Как сообщили волонтеры поисково-спасательного отряда «Лиза Алерт Кузбасс», 28-летняя Елена Скреднова перестала выходить на связь 3 июля.
Приметы пропавшей: рост 160 сантиметров, худощавое телосложение, волосы черные крашеные, глаза карие. В чем была одета в день исчезновения, неизвестно.
Волонтеры сообщают, что горожанка нуждается в медицинской помощи.
Отметим, что это уже вторая пропавшая Елена из Юрги за последнее время. В конце мая бесследно исчезла еще одна горожанка – женщина находилась на последних месяцах беременности.
ИСТОЧНИК KP.RU