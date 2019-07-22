2019-07-22T14:26:55+03:00
Бизнес-новости Кемерова

Россельхозбанк запустил акцию «Не переплачивай» по рефинансированию ипотеки

Специальные процентные ставки «Не переплачивай» действуют до 1 октября
Яков КРЫМСКИЙ
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В Россельхозбанке стартовала акция «Не переплачивай» со специальными процентными ставками по рефинансированию ипотеки от 9,7 процента годовых.

По условиям акции можно рефинансировать кредит, ранее предоставленный на приобретение квартиры на первичном или вторичном рынках, а также жилого дома с земельным участком или только земельного участка. Сумма кредита до 20 миллионов рублей. Срок кредитования – до 30 лет.

Специальные процентные ставки «Не переплачивай» действуют до 1 октября 2019 года включительно..

ИСТОЧНИК KP.RU

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