Россельхозбанк запустил акцию «Не переплачивай» по рефинансированию ипотеки

СЕГОДНЯ 14:26 2019-07-22T14:26:55+03:00

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В Россельхозбанке стартовала акция «Не переплачивай» со специальными процентными ставками по рефинансированию ипотеки от 9,7 процента годовых.

По условиям акции можно рефинансировать кредит, ранее предоставленный на приобретение квартиры на первичном или вторичном рынках, а также жилого дома с земельным участком или только земельного участка. Сумма кредита до 20 миллионов рублей. Срок кредитования – до 30 лет.

Специальные процентные ставки «Не переплачивай» действуют до 1 октября 2019 года включительно..

ИСТОЧНИК KP.RU