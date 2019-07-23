СЕГОДНЯ 04:58 2019-07-23T05:04:45+03:00

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Губернатор Кемеровской области Сергей Цивилев побывал в отдаленных районах Кемерова. Для того, чтобы добраться туда, он использовал трехколесный мотоцикл.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="480" height="480" src="https://www.kem.kp.ru/video/embed/721743" frameborder="0"></iframe> Сергей Цивилев на мотоцикле объехал кемеровские окраины.ВИДЕО: vk.com, Сергей Цивилев

«Главы ежедневно докладывают мне о своей работе. Но лучший контроль — выборочно объезжать территории, своими глазами смотреть на ситуацию и общаться с жителями!» – отметил на своей странице во «ВКонтакте» Сергей Цивилев.

Кемеровчане жаловались на состояние подъездных дорог. Губернатор, проехав по этим дорогам, пообещал их отсыпать. Также горожан интересовал вопрос детского сада в Ягуновке – его строительство губернатор взял на личный контроль.

«Какие-то вопросы решали сразу: на одной из улиц отремонтируем дорогу. Жителям это очень важно. В некоторых вопросах нужно разбираться более детально — поручил Илье Середюку встретиться с людьми и обсудить проблемы», - написал Сергей Цивилев.

ИСТОЧНИК KP.RU