После гибели горняка суд частично приостановил работу шахты

СЕГОДНЯ 06:30 2019-07-23T06:30:31+03:00

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После того, как во время проведения работ на шахте «Анжерская-южная» погиб рабочий, здесь прошли внеплановые проверки. А позже по решению суда судебные приставы приостановили частично работу шахты.

17 июля 2019 года на шахте «Анжерская-южная» произошел несчастный случай: здесь погиб проходчик. После этого руководство шахты не провело необходимых мер, чтобы подобные случаи не повторялись. Это и другие нарушения обнаружили специалисты региональной Федеральной службы по экологическому и атомному надзору. Среди прочего, они выяснили, что на шахте не выполнялись требования технической документации на проведение и крепление выработки, а ленточный конвейер в монтажной камере эксплуатировался при неисправных тормозных устройствах.

«Судья Кемеровского районного суда признал общество с ограниченной ответственностью «УК «Анжерская - Южная» виновным в нарушении требований промышленной безопасности и назначил наказание в виде административного приостановления проведения двух вентиляционных штреков и эксплуатацию ленточного конвейера в монтажной камере сроком на 45 суток, - сообщает пресс-служба Управления федеральной службы судебных приставов по Кемеровской области. Решение суда исполнено в полном объеме.

ИСТОЧНИК KP.RU