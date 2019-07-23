2019-07-23T06:30:31+03:00
Общество

После гибели горняка суд частично приостановил работу шахты

Работа в двух вентиляционных штреках приостановлена на «Анжерской-Южной»
Екатерина РОМАНОВА
Поделиться:
После гибели горняка суд частично приостановил работу шахты. ФОТО: УФССП России по Кемеровской области.После гибели горняка суд частично приостановил работу шахты. ФОТО: УФССП России по Кемеровской области.
Изменить размер текста:

После того, как во время проведения работ на шахте «Анжерская-южная» погиб рабочий, здесь прошли внеплановые проверки. А позже по решению суда судебные приставы приостановили частично работу шахты.

17 июля 2019 года на шахте «Анжерская-южная» произошел несчастный случай: здесь погиб проходчик. После этого руководство шахты не провело необходимых мер, чтобы подобные случаи не повторялись. Это и другие нарушения обнаружили специалисты региональной Федеральной службы по экологическому и атомному надзору. Среди прочего, они выяснили, что на шахте не выполнялись требования технической документации на проведение и крепление выработки, а ленточный конвейер в монтажной камере эксплуатировался при неисправных тормозных устройствах.

«Судья Кемеровского районного суда признал общество с ограниченной ответственностью «УК «Анжерская - Южная» виновным в нарушении требований промышленной безопасности и назначил наказание в виде административного приостановления проведения двух вентиляционных штреков и эксплуатацию ленточного конвейера в монтажной камере сроком на 45 суток, - сообщает пресс-служба Управления федеральной службы судебных приставов по Кемеровской области. Решение суда исполнено в полном объеме.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
На «зебре» у автовокзала в Кемерове установят светофор
Популярный блогер-летчик раскритиковал взлетно-посадочную полосу в Кемерове
Из-за размещенной песни в Кузбассе арестовали 23 сайта
Россельхозбанк запустил акцию «Отдых без границ»
Дым от лесных пожаров не дает теплу прийти в Кузбасс
Сергей Цивилев на мотоцикле объехал кемеровские окраины
Туман вновь нарушил работу кемеровского аэропорта
Россельхозбанк запустил акцию «Не переплачивай» по рефинансированию ипотеки
Жительница Кузбасса украла забытые пенсионеркой полмиллиона
В Юрге потерялась еще одна женщина
Первый региональный фестиваль строительных профессий прошел в Кузбассе
РСХБ отсрочит выплаты по кредитам для пострадавших от паводка в Иркутской области
В Кузбассе установят еще 200 детских площадок
Иномарка повисла на дереве после ДТП в Кузбассе
Работника транспортного предприятия поймали на крупном мошенничестве в Кузбассе
РСХБ открывает доступ к льготному кредитованию фермерам-членам АККОР во всех регионах страны
В Новокузнецке создают новый онологический центр
Кузбассовец сообщил о минировании дома из-за скуки
Микрофинансовая организация из Кемерова поплатится за угрозы в соцсети
«Первый пошел!»: в Новокузнецке запустили троллейбус в Новоильинский район
За свой счет подрядчик переделает дорогу в кузбасском поселке
Поиски пропавшей беременной женщины прекращены в Кузбассе
Как кузбассовцам спастись от мглы: совет от МЧС