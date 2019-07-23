2019-07-23T06:40:46+03:00
Бизнес-новости Кемерова

Россельхозбанк запустил акцию «Отдых без границ»

Акция продлится до 1 октября 2019 года включительно
Яков КРЫМСКИЙ
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Россельхозбанк запустил в сезон летних отпусков акцию «Отдых без границ». Заемщики в возрасте до 65 лет смогут оформить на любые цели потребительский кредит без обеспечения со сроком от 1 года и в сумме до 750 тысяч рублей (для физических лиц, получающих заработную плату на счет в АО «Россельхозбанк», – до 1,5 миллиона рублей).

В рамках акции ставка для надежных клиентов Банка составляет от 9,9 процента годовых (при условии оформления личного страхования жизни, здоровья и потери работы), для зарплатных клиентов и работников бюджетных организаций действует единая ставка в размере 10,90 процента годовых (при том же условии), для остальных клиентов – 13,25 процента годовых.

Акция продлится до 1 октября 2019 года включительно.

ИСТОЧНИК KP.RU

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