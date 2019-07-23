2019-07-23T08:07:02+03:00
Общество

Популярный блогер-летчик раскритиковал взлетно-посадочную полосу в Кемерове

По его словам, аэродром убит «в хлам»
Екатерина БОРМОТОВА
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По мнению летчика, взлетно-посадочная полоса в Кемерове убита в хлам Фото: letchiklexa / InstagramПо мнению летчика, взлетно-посадочная полоса в Кемерове убита в хлам Фото: letchiklexa / Instagram
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Популярный блогер-летчик Алексей Кочемасов, более известный как Летчик Леха, раскритиковал взлетно-посадочные полосы кемеровского и томского аэропорта. По его словам, они убиты «в хлам».

В своем Instagram пилот поделился мнением о состоянии взлетно-посадочных полос аэропортов в Томске и Кемерове.

«Полоса в Томске убита в хлам! Стыдно товарищи-руководители края и города! Что Кемерово, что Томск. Абсолютно не пригодна ВПП. Срочно займитесь этим вопросом. Отремонтируйте и доложите! Срок вам - четыре месяца», - написал Алексей Кочемасов.

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Сергей Цивилев разместил в своих социальных сетях пост о том, что недоволен сроками реконструкции кемеровского аэропорта. Меньше чем за сутки кемеровчане оставили около 450 комментариев под этим сообщением. Горожане недовольны состоянием аэропорта имени Леонова. (подробности)

ИСТОЧНИК KP.RU

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