Житель Кемерова обокрал спящих соседей

СЕГОДНЯ 09:38 2019-07-23T10:04:41+03:00

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В Кемерове 25-летний рецидивист обворовал двух спящих соседей. Владельцы квартир не заперли входные двери.

Накануне вечером 35-летний горожанин вернулся домой и лег спать, не закрыв на замок входную дверь. Утром мужчина обнаружил, что из жилища пропали мобильный телефон, аудиотехника, золотые украшения и банковские карты. Сумма ущерба составила 60 тысяч рублей. Пострадавший обратился за помощью в полицию. Стражи порядка нашли и задержали подозреваемого, им оказался ранее неоднократно судимый 25-летний сосед потерпевшего. Он признался, что увидел в подъезде открытую дверь, зашел в квартиру и вынес все ценное. Похищенное он принес в свою комнату, чтобы затем продать по частям.

- В ходе работы с задержанным полицейские установили его причастность к совершению еще одного аналогичного преступления. Через открытую дверь он проник в квартиру другого соседа, где похитил деньги и ювелирные изделия. Однако хозяин проснулся от шума и попытался задержать преступника, но тому удалось скрыться, - добавили в ГУ МВД по Кемеровской области.

Часть украденного стражам порядка удалось вернуть владельцам. В отношении рецидивиста возбуждены два уголовных дела по статьям «Грабеж» и «Кража». Ему грозит до шести лет тюрьмы.

ИСТОЧНИК KP.RU